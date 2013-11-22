Редактировать сайт

Добрый день.

Необходимо на все страницы сайта http://scden.narod.ru/ (сейчас он находится на ucoz) поставить картинку с логотипом и ссылку на новы сайт http://truda6.ru/

Все пароли и явки дам) картинку нужно придумать, прикреплю то, что примерно нужно

Интересует стоимость и сроки работы