Редактировать сайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок199 просмотров

Добрый день.

Необходимо на все страницы сайта http://scden.narod.ru/ (сейчас он находится на ucoz) поставить картинку с логотипом и ссылку на новы сайт http://truda6.ru/

Все пароли и явки дам) картинку нужно придумать, прикреплю то, что примерно нужно

Интересует стоимость и сроки работы

11 лет назад
sashaudin
Юдинцева 
33 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
11 лет назад
$10
1 день
Спасибо Александру за отлично выполненную работу - качественно и в срок. Абсолютно комфортный в работе человек и очень исполнительный. Выполнил все, что требовалось и все разъяснил и разложил по полочкам, всегда ответит на интересующие вопросы. Благодарю. Уверена, что будем работать и в дальнейшем.
С Александрой замечательно работается - она очень ответственный, компетентный и надёжный заказчик и очень приятный в общении человек! Интересный проект, чётко сформулированные требования к работе, оплата мгновенная. Спасибо за приятное и результативное сотрудничество, буду рад дальнейшим совместным проектам!

Заявки фрилансеров

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
11 лет назад

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