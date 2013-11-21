Необходимо: input ввод e-mail Кнопка "Получить скидку". На e-mail приходит письмо с сгенерированной скидкой в диапазоне от 5% до 15% Возможно еще отправлять сгенерированный код, по которому мы сможем ...
PHP авторизация в корзину на сайте с https
На стороннем сайте chinavasion.com сделать авторизацию в https область сайта (корзина с товаром) для дальнейшего парсинга данных из неё используя php и библиотеку curl.
вводится логин, пароль (или в скрипте они записаны), id товара
скрипт имитирует авторизацию здесь: https://secure.chinavasion.com/login/index.php
и получает содержимое страницы отсюда: https://secure.chinavasion.com/checkout/
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