PHP авторизация в корзину на сайте с https

На стороннем сайте chinavasion.com сделать авторизацию в https область сайта (корзина с товаром) для дальнейшего парсинга данных из неё используя php и библиотеку curl.

вводится логин, пароль (или в скрипте они записаны), id товара

скрипт имитирует авторизацию здесь: https://secure.chinavasion.com/login/index.php

и получает содержимое страницы отсюда: https://secure.chinavasion.com/checkout/