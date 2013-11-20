Есть фид, у него ряд проблем, нужно настроить выгрузку+скрипт регулярной проверки на битые картинки и удаленные товары 1. Поправить названия товаров, многие из них написаны полностью или частично капсом. 2. В фид попадают ...
Вписать новый дизайн в новую структуру
Здравствуйте! http://www.templatemonster.com/ru/demo/47152.html - вот есть шаблон. Он HTML, я его покупаю и хочу, чтобы мне его поставили на WordPress и поставили на egg-donor.com.ua, перенеся старый контент на новый дизайн. Адаптировать сайт, настроить, заполнить недостающими текстами. Также требуется опредеелнная организация 1-2 нетипичных внутренних страниц в примерно такой вид - https://www.eggdonor.com/donors/ Чуть попроще, но чтобы тоже было что-то вроде таблички. форма обратной связи и несколько текстовых блоков.
Красивее нужно оформить вот эту страницу http://egg-donor.com.ua/xochu-stat-donorom/ На основе уже нового шаблона.
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