Вписать новый дизайн в новую структуру

Здравствуйте! http://www.templatemonster.com/ru/demo/47152.html - вот есть шаблон. Он HTML, я его покупаю и хочу, чтобы мне его поставили на WordPress и поставили на egg-donor.com.ua, перенеся старый контент на новый дизайн. Адаптировать сайт, настроить, заполнить недостающими текстами. Также требуется опредеелнная организация 1-2 нетипичных внутренних страниц в примерно такой вид - https://www.eggdonor.com/donors/ Чуть попроще, но чтобы тоже было что-то вроде таблички. форма обратной связи и несколько текстовых блоков.

Красивее нужно оформить вот эту страницу http://egg-donor.com.ua/xochu-stat-donorom/ На основе уже нового шаблона.