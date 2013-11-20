Разработка веб медиа каталога типа iTunes

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок158 просмотров

Приветствую!

Ищется самостоятельный разработчик с опытом не меньше 2 лет на фулл-тайм.

Который способен разработать проект с помощью Zend Framework в сжатые сроки до 2 месяцев.

База данных подготовлена, примерные шаблоны есть.

Работа будет строится на основе тикетов с подробным описанием реализации.

Оплата помесячная, возможно обсудить часть стока.

11 лет назад
phpini
Егор 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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