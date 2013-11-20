на данный момент есть парселка написанная на Питоне отлично парсит мою рекламу, у "из рук в руки" телефоны стали картинками - поэтому перестала работать. что нам требуется. Либо написать новую на ...
Модернизация сайта на CMS Magento срочно
Есть работающий интернет-магазин сделан на CMS Magento. Нужно провести небольшую модернизацию сайта (небольшие правки в верстке карточек и т.д.).
Работа срочная, т.к. проект нужно сдавать. Во вложении список правок. Сайт www.mia-sofia.ru
Жду Ваши предложения по цене и срокам.
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