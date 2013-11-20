Задача простая и быстрая на 20-30 минут, просмотреть готовый код, сделать тестовые запросы, сделать фиксы, и связать с версткой поля (там тоже уже 90% подключено :)) ). Имеются 2 готовых php скрипта ...
Веб конструктор обложки
Конструируем обложку книжки онлайн на сайте.
Выбираем шаблон обложки книжки.
Добавляем, перемещаем и форматируем текст и фон под текст.
Добавляем картинки.
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На выходе должен быть получен PDF файл.
Общие требования к PDF:
- Версия 1.3 или 1.4
- Не содержат:
- невидимые объекты;
- закладки;
- комментарии;
- OPI коды;
- пароли или зашифрованные файлы;
- внедренные графические объекты с метками реза, шкалами и другой служебной информацией.
Образец PDF и Мокапа интерфейса можете скачать.
!!!! Меню редактирования объектов (текст или фотография) должны появляться над объектом после наведения на него курсора или его активации одним или двумя кликами.
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P.S. Просьба трезво оценивать свои силы!
Предлагать реальные сроки и не астрономическую цену!
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