Веб конструктор обложки

Конструируем обложку книжки онлайн на сайте.

Выбираем шаблон обложки книжки.

Добавляем, перемещаем и форматируем текст и фон под текст.

Добавляем картинки.

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На выходе должен быть получен PDF файл.

Общие требования к PDF:

- Версия 1.3 или 1.4

- Не содержат:

- невидимые объекты;

- закладки;

- комментарии;

- OPI коды;

- пароли или зашифрованные файлы;

- внедренные графические объекты с метками реза, шкалами и другой служебной информацией.

Образец PDF и Мокапа интерфейса можете скачать.

!!!! Меню редактирования объектов (текст или фотография) должны появляться над объектом после наведения на него курсора или его активации одним или двумя кликами.

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P.S. Просьба трезво оценивать свои силы!

Предлагать реальные сроки и не астрономическую цену!