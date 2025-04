Ряд задач на Фреймворке CakePHP

Есть 4 сайта, работают на Фреймворке CakePHP.

Требуется выполнить ряд задач по программированию.

1 .сделать ЧПУ для результатов фильтров

2. в title результатов фильтра чтоб подставлялась категория.

3. при нажатии «В Корзину» товара со статусом «На складе»:

The requested content cannot be loaded.

Please try again later.

Надо исправить.

4. возможно что то еще, обсудим.

Нужен специалист который ранее работал с этим фреймворком.

Оставляйте контакты. Детали обсудим в переписке.