Конструируем обложку книжки онлайн на сайте. Выбираем шаблон обложки книжки. Добавляем, перемещаем и форматируем текст и фон под текст. Добавляем картинки. ==== На выходе должен быть получен PDF файл. ...
Программирование карты на Modx
Сделать интерактивную карту поселка по такому же принципу как здесь - http://www.zemaktiv.ru/genplany/a-glazki/
Имеется карта в векторном формате. Анимация не нужна. Устанавливать необходимо в систему управления Modx.
Примерный объем и интерфейс прилагаю к проекту
В комментариях сразу пишите цену, примерные сроки, ссылку на портфолио и способы связи (icq предпочтительно). По этому проекту могу предложить оплату только через Киви или Яндекс.Деньги.
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