Программирование карты на Modx

Сделать интерактивную карту поселка по такому же принципу как здесь - http://www.zemaktiv.ru/genplany/a-glazki/

Имеется карта в векторном формате. Анимация не нужна. Устанавливать необходимо в систему управления Modx.

Примерный объем и интерфейс прилагаю к проекту

В комментариях сразу пишите цену, примерные сроки, ссылку на портфолио и способы связи (icq предпочтительно). По этому проекту могу предложить оплату только через Киви или Яндекс.Деньги.