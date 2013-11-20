Программирование карты на Modx

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки110 просмотров

Сделать интерактивную карту поселка по такому же принципу как здесь - http://www.zemaktiv.ru/genplany/a-glazki/

Имеется карта в векторном формате. Анимация не нужна. Устанавливать необходимо в систему управления Modx.

Примерный объем и интерфейс прилагаю к проекту

В комментариях сразу пишите цену, примерные сроки, ссылку на портфолио и способы связи (icq предпочтительно). По этому проекту могу предложить оплату только через Киви или Яндекс.Деньги.

MODX
11 лет назад
Crugko
Павел 
44 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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