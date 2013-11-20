Парселка avito, irr на php или Python

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Закрыт1 заявка135 просмотров

на данный момент есть парселка написанная на Питоне отлично парсит мою рекламу, у "из рук в руки" телефоны стали картинками - поэтому перестала работать.

что нам требуется.

Либо написать новую на php либо допилить эту парсилку

1 добавить разпознавание телефонов на irr

2 довавить парсинг выбранного раздела в определённом городе на avito (так же распознование телефонов надо)

3 изменить вывод отпарсеной информации (выводить надо по разделам с метками из какой газеты. сделать удобную навигацию и версии для печати. может быть распарсить сами объявления на наличие улиц)

4 если пишем заново на php то и мою рекламу добавить (если на питоне то допиливаем то что есть)

5 возможно понадобиться использование прокси и всё что с этим связано

после этого потребуется тех поддержка.

бюджет ограничен - так что предлагайте реальные бюджеты.

опыт написание парселок для данный сайтов обязателен

PHPPython
11 лет назад
gree
41 год
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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