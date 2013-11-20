Создание скрипта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка168 просмотров

Создание скрипта, по функционалу - аналог Social robot для работы в соц сетях.

Создание 2х функций:

1. Поиск неограниченного количества людей, после предварительной загрузки (принцип поиска в личку)

2. Массовая отправка личных сообщений

Желательно опыт разработки приложений в соц. сетях.

Прошу указывать стоимость разработки. Работа серьезная, под заказчика. Предполагается дальнейшее долгосрочное сотрудничество.

11 лет назад
g777
47 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров