Для развития стартапа www.agrobazar.ru требуется php-программист со знанием Bitrix CMS.

Занятость – от 25 до 50 часов в неделю – в зависимости от возможностей кандидата.

От вас ожидаем:

- хорошие навыки и опыт программирования под Bitrix CMS.

- аккуратность в мелочах,

- аналитический склад ума,

- высокую степень ответственности,

- честность,

- адекватное общение,

- умение работать в паре со вторым программистом.

Возможные варианты работы:

1) удаленная работа через (для управления проектом используется www.leankit.com) – на условиях постоянной занятости или частичной занятости,

2) работа в офисе (для Воронежа или желающих переехать).

Компенсация – предварительная вилка: 200-300 руб./ час.

Окончательный уровень оговаривается по результатам выполнения тестового задания и прохождения интервью.