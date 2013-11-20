PHP-программист со знанием Bitrix CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок106 просмотров

Для развития стартапа www.agrobazar.ru требуется php-программист со знанием Bitrix CMS.

Занятость – от 25 до 50 часов в неделю – в зависимости от возможностей кандидата.

От вас ожидаем:

- хорошие навыки и опыт программирования под Bitrix CMS.

- аккуратность в мелочах,

- аналитический склад ума,

- высокую степень ответственности,

- честность,

- адекватное общение,

- умение работать в паре со вторым программистом.

Возможные варианты работы:

1) удаленная работа через (для управления проектом используется www.leankit.com) – на условиях постоянной занятости или частичной занятости,

2) работа в офисе (для Воронежа или желающих переехать).

Компенсация – предварительная вилка: 200-300 руб./ час.

Окончательный уровень оговаривается по результатам выполнения тестового задания и прохождения интервью.

PHP
11 лет назад
SBW
39 лет
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Модернизация сайта на CMS Magento срочно

    Есть работающий интернет-магазин сделан на CMS Magento. Нужно провести небольшую модернизацию сайта (небольшие правки в верстке карточек и т.д.). Работа срочная, т.к. проект нужно сдавать. Во вложении список правок. Сайт www.mia-sofia.ru Жду Ваши ...

    Magento
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Парселка avito, irr на php или Python

    на данный момент есть парселка написанная на Питоне отлично парсит мою рекламу, у "из рук в руки" телефоны стали картинками - поэтому перестала работать. что нам требуется. Либо написать новую на ...

    PHPPython
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Программирование карты на Modx

    Сделать интерактивную карту поселка по такому же принципу как здесь - http://www.zemaktiv.ru/genplany/a-glazki/ Имеется карта в векторном формате. Анимация не нужна. Устанавливать необходимо в систему управления Modx. Примерный объем и интерфейс прилагаю к проекту ...

    MODX
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ряд задач на Фреймворке CakePHP

    Есть 4 сайта, работают на Фреймворке CakePHP. Требуется выполнить ряд задач по программированию. 1 .сделать ЧПУ для результатов фильтров 2. в title результатов фильтра чтоб подставлялась категория. 3. при ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Веб конструктор обложки

    Конструируем обложку книжки онлайн на сайте. Выбираем шаблон обложки книжки. Добавляем, перемещаем и форматируем текст и фон под текст. Добавляем картинки. ==== На выходе должен быть получен PDF файл. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Поправить 3 API call + связать версткой

    $10

    Задача простая и быстрая на 20-30 минут, просмотреть готовый код, сделать тестовые запросы, сделать фиксы, и связать с версткой поля (там тоже уже 90% подключено :)) ). Имеются 2 готовых php скрипта ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Несколько программных доработок. Joomla 3

    Проект http://goo.gl/VLb0aV Система joomla 3 + joomshoppping Что нужно сделать (ссылки на задачи в нашем Таск Менеджере): http://p.natix.ru/public/index.php?path_info=s%2Frequest%2FTT7tt2jSwdhci http://p.natix.ru/public/index.php?path_info=s%2Frequest%2Fa1nNll7hDqFRE Оплата в webmoney

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Поставить слайдер на главную (джумла)

    $25

    нужно поставить слайдер на главную страницу этого сайта http://www.tovi-farber.com/en.html там, где девушка слайдер уже есть нужно поставить слайдер вместо картинки кольца проект для человека разбирающегося в джаваскрипт т.к. если ...

    JavaScriptJoomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создать сайт

    $100

    Требуется создать сайт. Бюджетный. (Возможно уже ранее сделанный, т.е. переработать) Тематика: строительная Движок на ваше усмотрение, но нужна развертка на хосте. Начальная настройка под поисковые системы, в том числе через Robots.txt. ...

    JavaScript
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад