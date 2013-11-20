Удалить чужой скрипт, вставляющий донорские ссылки

На сайте http://bachetta.ru если вы посмотрите код, то найдете там три донорские ссылки на виагру, внедренные каким-то зашифрованным скриптом. Эти ссылки не ищутся тотал командером или в бд, надо найти и удалить.

С опытным программистом продолжение сотрудничества.