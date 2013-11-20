Сайт - парсинг

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Закрыт6 заявок142 просмотра

Добрый день.

Нужно настроить автопарсинг на сайте из указанного источника.

Сам сайт может быть на Joomla, wordpress. Если для этих cms не подходит, Ваш вариант.

После парсинга статьи должны сами заносится в категории.

JoomlaWordPress
11 лет назад
Miromax87
Максим 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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