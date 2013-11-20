На сайте http://bachetta.ru если вы посмотрите код, то найдете там три донорские ссылки на виагру, внедренные каким-то зашифрованным скриптом. Эти ссылки не ищутся тотал командером или в бд, надо найти и удалить. С опытным ...
Сайт - парсинг
Добрый день.
Нужно настроить автопарсинг на сайте из указанного источника.
Сам сайт может быть на Joomla, wordpress. Если для этих cms не подходит, Ваш вариант.
После парсинга статьи должны сами заносится в категории.
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