Нужно, чтоб при удаленной публикации (используется штатный xmlrpc.php) создавалась папка в site/images/ Для каждой записи своя папка. Название папки = ID записи. Предоплата не более 100 рублей.
Требуется программист
Требуется программист знающий желательно фримворк.
Нужно создать сайт (с удобной админ панелью), быстро также готов на долгосрочное сотрудничество.
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