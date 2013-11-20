Требуется программист

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки125 просмотров

Требуется программист знающий желательно фримворк.

Нужно создать сайт (с удобной админ панелью), быстро также готов на долгосрочное сотрудничество.

11 лет назад
stsikalov
Сергей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров