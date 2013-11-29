Нужен скрипт отзывов для интернет магазина

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки156 просмотров

Для часового магазина http://www.presentland.ru

нужно поставить скрипт с капчей:

Имя , мыло , поле отзыва и капча лучше циферная

11 лет назад
toplombard
Владимир 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

korjavin
Иван 
44 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$25
1 день
Очень грамотный и приятный в общении человек специалист. Работа была выполнена за несколько часов. Рекомендую
Отличный заказчик. - На связи - Все нужные данные - Оплата сразу Рекомендую.

Заявки фрилансеров

korjavin
Иван 
44 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Доработка Wordpress

    Нужно, чтоб при удаленной публикации (используется штатный xmlrpc.php) создавалась папка в site/images/ Для каждой записи своя папка. Название папки = ID записи. Предоплата не более 100 рублей.

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Удалить чужой скрипт, вставляющий донорские ссылки

    На сайте http://bachetta.ru если вы посмотрите код, то найдете там три донорские ссылки на виагру, внедренные каким-то зашифрованным скриптом. Эти ссылки не ищутся тотал командером или в бд, надо найти и удалить. С опытным ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт - парсинг

    Добрый день. Нужно настроить автопарсинг на сайте из указанного источника. Сам сайт может быть на Joomla, wordpress. Если для этих cms не подходит, Ваш вариант. После ...

    JoomlaWordPress
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание скрипта

    Создание скрипта, по функционалу - аналог Social robot для работы в соц сетях. Создание 2х функций: 1. Поиск неограниченного количества людей, после предварительной загрузки (принцип поиска в личку) 2. Массовая отправка личных ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Модернизация сайта на CMS Magento срочно

    Есть работающий интернет-магазин сделан на CMS Magento. Нужно провести небольшую модернизацию сайта (небольшие правки в верстке карточек и т.д.). Работа срочная, т.к. проект нужно сдавать. Во вложении список правок. Сайт www.mia-sofia.ru Жду Ваши ...

    Magento
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Парселка avito, irr на php или Python

    на данный момент есть парселка написанная на Питоне отлично парсит мою рекламу, у "из рук в руки" телефоны стали картинками - поэтому перестала работать. что нам требуется. Либо написать новую на ...

    PHPPython
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Программирование карты на Modx

    Сделать интерактивную карту поселка по такому же принципу как здесь - http://www.zemaktiv.ru/genplany/a-glazki/ Имеется карта в векторном формате. Анимация не нужна. Устанавливать необходимо в систему управления Modx. Примерный объем и интерфейс прилагаю к проекту ...

    MODX
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ряд задач на Фреймворке CakePHP

    Есть 4 сайта, работают на Фреймворке CakePHP. Требуется выполнить ряд задач по программированию. 1 .сделать ЧПУ для результатов фильтров 2. в title результатов фильтра чтоб подставлялась категория. 3. при ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад