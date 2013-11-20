Нужно доработать слайдер на Drupal

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки126 просмотров

Нужно доработать слайдер на Drupal

Подробнее в ЛС

Drupal
11 лет назад
skepa
Вадим 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

drecksau
36 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$6
1 день
Быстрый фитбэк и качественная работа. Буду работать и дальше.
Мне всё понравилось. Объяснили проблему. Дали доступ. И быстрая оплата. И всё это разбавляет приятный диалог. Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

drecksau
36 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад