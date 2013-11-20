Для доработки кода

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Закрыт5 заявок149 просмотров

Нужен специалист PHP/MYSQL/Ajax

Необходимо доработать скрипт крутилки рекламы на сайте. Система самописная с аккуратным кодом.

Ищу специалиста, который мог бы помочь его доработать.

- изменить процедуру создания контекстных объявлений

- добавить возможность добавления ключевых слов для таргетинга

- вставить новый дизайн оформления

AJAXMySQLPHP
11 лет назад
kosmomax
Максим 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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