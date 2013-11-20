Настроить выгрузку в Яндекс Маркет webasyst

Есть фид, у него ряд проблем, нужно настроить выгрузку+скрипт регулярной проверки на битые картинки и удаленные товары

1. Поправить названия товаров, многие из них написаны полностью или частично капсом.

2. В фид попадают товары ведущие на 404 ошибку.

3. У товарных позиций попадаются битые картинки.

4. Выгружаются товары не в наличие.