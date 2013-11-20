Настроить выгрузку в Яндекс Маркет webasyst

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок125 просмотров

Есть фид, у него ряд проблем, нужно настроить выгрузку+скрипт регулярной проверки на битые картинки и удаленные товары

1. Поправить названия товаров, многие из них написаны полностью или частично капсом.

2. В фид попадают товары ведущие на 404 ошибку.

3. У товарных позиций попадаются битые картинки.

4. Выгружаются товары не в наличие.

Webasyst
11 лет назад
kerr
39 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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