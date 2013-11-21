Разработчик .Net middle

Французская компания Trading Central ищет 2 программистов .Net middle на полный рабочий день (удаленно) для различных проектов. Требуется опыт веб-разработки на ASP.NET + MS SQL Server + скриптовые языки (javascript, vbscript). Одним из первых проектов будет переписать сайт с классического ASP на .NET

На первое время предлагается годовой контракт.

Оплата 1500-1800$ в месяц в зависимости от опыта работы и навыков.