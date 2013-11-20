Нужен программист Ucoz .

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки387 просмотров

Добрый день!

Для сайта на CMS Ucoz нужен человек, который разбирается в этой системе и может выполнять поручения связанные с внесением изменений - написание скриптов, внедрение нового дизайна (из PSD-макета) и т.д.

11 лет назад
Zeus90
35 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

woodbras
30 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$10
2 дня
Работа выполнена на отлично. Надеюсь, что продолжим сотрудничество.

Заявки фрилансеров

woodbras
30 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад