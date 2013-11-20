Прикрутить форум на Юкоз

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Закрытнет заявок123 просмотра

Добрый день!

Необходимо на сайте http://multikiru-online.org/ (CMS Ucoz) сделать форум, на котором будут автоматически с созданием нового мультика создаваться темы на форуме с названием мультика.

11 лет назад
Zeus90
35 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров