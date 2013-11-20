Прикрутить форум на Юкоз

Здравствуйте! http://www.templatemonster.com/ru/demo/47152.html - вот есть шаблон. Он HTML, я его покупаю и хочу, чтобы мне его поставили на WordPress и поставили на egg-donor.com.ua, перенеся старый контент на новый дизайн. Адаптировать сайт, настроить, заполнить недостающими текстами. ...