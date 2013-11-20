Доработать скрипт Social Engenieer Toolkit. linux

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Есть скрипт Social Engenieer Toolkit (SET) – довольно известный.

Написан вроде на питоне.

Нужны совсем небольшие доработки.

Скрипт используется для отправки писем, работает через MTA sendmail

нужно прописать в файлах настроек чтобы он работал и слал почту через exim4.

LinuxPython
11 лет назад
coralowand
36 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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