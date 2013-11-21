PHP - скрипт генерации скидок

Необходимо:

input ввод e-mail

Кнопка "Получить скидку".

На e-mail приходит письмо с сгенерированной скидкой в диапазоне от 5% до 15%

Возможно еще отправлять сгенерированный код, по которому мы сможем узнать размер скидки (сгенерированные коды и размер скидок по этим кодам заносить в MYSQL или txt)

Если возможно, установить лимит генерации для каждого IP 1 генерация в день.

Авторские права переходят заказчику.

Принимаются любые идеи и предложения :)