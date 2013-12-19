Написать скрипт для формы ввода с проверкой

Есть сайт на Joomla. Необходимо для него на отдельную страницу написать скрипт формы на пару десятков полей для ввода. После ввода данных необходимо будет сделать проверку их правильности (несколько введенных параметров помноженных в специальной формуле должны примерно соответствовать другим введенным параметрам). Формулу для проверки правильности ввода - дадим. После проверки если все критерии выполнены - введенные данные отправляются на заданный в скрипте е-мейл. Пишите Вашу цену за эту работу.