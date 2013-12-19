Написать скрипт для формы ввода с проверкой

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Завершен4 заявки164 просмотра

Есть сайт на Joomla. Необходимо для него на отдельную страницу написать скрипт формы на пару десятков полей для ввода. После ввода данных необходимо будет сделать проверку их правильности (несколько введенных параметров помноженных в специальной формуле должны примерно соответствовать другим введенным параметрам). Формулу для проверки правильности ввода - дадим. После проверки если все критерии выполнены - введенные данные отправляются на заданный в скрипте е-мейл. Пишите Вашу цену за эту работу.

Joomla
11 лет назад
Artas28
47 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

ILSITSolution
Андрей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
14 дней назад
11 лет назад
$15
1 день
Работа сделана идеально! Жаль что поставить можно только 10 баллов. Все пожелания были учтены, весь функционал - сделан.
Отличный заказчик, приятное общение и быстрая оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

ILSITSolution
Андрей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
14 дней назад
11 лет назад