Разработка платежной системы

Есть задача разработать сервис на основе платежной системы. В нем будут отсутствовать зачисление и вывод со сторонних ресурсов (Visa, и другие платежки), она будет более автономная ( сама в себе ) система... т.е. со стороны деньги заходить не будут. Переводы, аккаунты, и все остальное остается.

Главное – это хорошая защита сайта.

Бюджет на это выделяется минимальный. Расчет на поиск готового скрипта, и модернизация его под наши потребности.

У кого есть прототипы, либо готовые предложения – готов выслушать.