Разработка платежной системы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки143 просмотра

Есть задача разработать сервис на основе платежной системы. В нем будут отсутствовать зачисление и вывод со сторонних ресурсов (Visa, и другие платежки), она будет более автономная ( сама в себе ) система... т.е. со стороны деньги заходить не будут. Переводы, аккаунты, и все остальное остается.

Главное – это хорошая защита сайта.

Бюджет на это выделяется минимальный. Расчет на поиск готового скрипта, и модернизация его под наши потребности.

У кого есть прототипы, либо готовые предложения – готов выслушать.

11 лет назад
DavidPatton
Девид 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Настроить Siteheart

    $50

    Здравствуйте! У нас на сайте стоит Siteheart - нужен человек, который имел опыт работы с этим сервисом онлайн-чата - нужно настроить, чтобы при входе в чат - человек заполнил форму, а потом только его связали ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • PHP авторизация в корзину на сайте с https

    На стороннем сайте chinavasion.com сделать авторизацию в https область сайта (корзина с товаром) для дальнейшего парсинга данных из неё используя php и библиотеку curl. вводится логин, пароль (или в скрипте они записаны), ...

    Парсинг данныхPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • PHP - скрипт генерации скидок

    Необходимо: input ввод e-mail Кнопка "Получить скидку". На e-mail приходит письмо с сгенерированной скидкой в диапазоне от 5% до 15% Возможно еще отправлять сгенерированный код, по которому мы сможем ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Внести правки в сайт на joomla

    $10

    1 Срочно сделать проверки на отпраку анкеты http://qwerti.ru/home/services.html совсем не понятно отсылается она или нет. отсылается через раз! 2. в админке перестал отображатся редактор и сохранятся информация 10 wmz

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать скрипт для формы ввода с проверкой

    Есть сайт на Joomla. Необходимо для него на отдельную страницу написать скрипт формы на пару десятков полей для ввода. После ввода данных необходимо будет сделать проверку их правильности (несколько введенных параметров помноженных в специальной формуле ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Запись интернет радиостанции

    Есть ссылка на вещание интернет радиостанции http://radiobox2server.streamr.ru:8055/radiobox 1. необходим скрипт который будет записывать ее в файл mp3 2. Пишет отрезками по 1 часу, файл называет 20131121-140000 (где указывается дата и ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Добавить страницу Вопрос-Ответ на сайт Wordpress

    Добавить полноценную страницу Вопрос-Ответ с часто задаваемыми вопросами и разделением на темы вопросов. Сайт на Wordpress. Также нужна помощь по доработке уже готовых страниц сайта manualdok.com

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработчик .Net middle

    $2500

    Французская компания Trading Central ищет 2 программистов .Net middle на полный рабочий день (удаленно) для различных проектов. Требуется опыт веб-разработки на ASP.NET + MS SQL Server + скриптовые языки (javascript, vbscript). Одним из первых проектов ...

    ASP.NETJavaScriptSQL
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен программист Ucoz .

    Добрый день! Для сайта на CMS Ucoz нужен человек, который разбирается в этой системе и может выполнять поручения связанные с внесением изменений - написание скриптов, внедрение нового дизайна (из PSD-макета) и т.д.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад