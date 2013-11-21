Доработать программу съема позиций с Яндекса

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок124 просмотра

На нашем сервере работает скрипт запроса страницы Яндекса по списку запросов,

периодически показывается капча, она отправляется в антигейт, распознается и дальше позиции снимаются.

Сейчас Яндекс что-то дополнительно стал проверять, и при парсинге Яндекса капча стала запрашиваться ОЧЕНЬ часто.

Нужна имирация пользователя в браузере, которая уменьшила бы частоту запроса капч Яндексом.

Может кто из программистов решал уже эту проблему, или есть знакомые в крупных сервисах, где есть съем позиций?

Знаю, что там эту проблему уже решили.

PS увеличение IP адресов особого толку не дает. Капча запрашиваетя примерно каждые 2..3...10 запросов.

11 лет назад
igor-ekb
Игорь 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Редактировать сайт

    $50

    Добрый день. Необходимо на все страницы сайта http://scden.narod.ru/ (сейчас он находится на ucoz) поставить картинку с логотипом и ссылку на новы сайт http://truda6.ru/ Все пароли и явки дам) картинку нужно придумать, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сайт для обмена заказов такси

    $5000

    Основные задачи это заказ такси онлайн, просчет маршрута через карту, внутренние взаиморасчеты Возможность продавать/покупать заказы на все виды транспортных услуг (легковые, грузовые, VIP, автобусные); ...

    Yii
    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка платежной системы

    Есть задача разработать сервис на основе платежной системы. В нем будут отсутствовать зачисление и вывод со сторонних ресурсов (Visa, и другие платежки), она будет более автономная ( сама в себе ) система... т.е. со стороны ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Настроить Siteheart

    $50

    Здравствуйте! У нас на сайте стоит Siteheart - нужен человек, который имел опыт работы с этим сервисом онлайн-чата - нужно настроить, чтобы при входе в чат - человек заполнил форму, а потом только его связали ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • PHP авторизация в корзину на сайте с https

    На стороннем сайте chinavasion.com сделать авторизацию в https область сайта (корзина с товаром) для дальнейшего парсинга данных из неё используя php и библиотеку curl. вводится логин, пароль (или в скрипте они записаны), ...

    Парсинг данныхPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • PHP - скрипт генерации скидок

    Необходимо: input ввод e-mail Кнопка "Получить скидку". На e-mail приходит письмо с сгенерированной скидкой в диапазоне от 5% до 15% Возможно еще отправлять сгенерированный код, по которому мы сможем ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Внести правки в сайт на joomla

    $10

    1 Срочно сделать проверки на отпраку анкеты http://qwerti.ru/home/services.html совсем не понятно отсылается она или нет. отсылается через раз! 2. в админке перестал отображатся редактор и сохранятся информация 10 wmz

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать скрипт для формы ввода с проверкой

    Есть сайт на Joomla. Необходимо для него на отдельную страницу написать скрипт формы на пару десятков полей для ввода. После ввода данных необходимо будет сделать проверку их правильности (несколько введенных параметров помноженных в специальной формуле ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Запись интернет радиостанции

    Есть ссылка на вещание интернет радиостанции http://radiobox2server.streamr.ru:8055/radiobox 1. необходим скрипт который будет записывать ее в файл mp3 2. Пишет отрезками по 1 часу, файл называет 20131121-140000 (где указывается дата и ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Добавить страницу Вопрос-Ответ на сайт Wordpress

    Добавить полноценную страницу Вопрос-Ответ с часто задаваемыми вопросами и разделением на темы вопросов. Сайт на Wordpress. Также нужна помощь по доработке уже готовых страниц сайта manualdok.com

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад