Доработать программу съема позиций с Яндекса

На нашем сервере работает скрипт запроса страницы Яндекса по списку запросов,

периодически показывается капча, она отправляется в антигейт, распознается и дальше позиции снимаются.

Сейчас Яндекс что-то дополнительно стал проверять, и при парсинге Яндекса капча стала запрашиваться ОЧЕНЬ часто.

Нужна имирация пользователя в браузере, которая уменьшила бы частоту запроса капч Яндексом.

Может кто из программистов решал уже эту проблему, или есть знакомые в крупных сервисах, где есть съем позиций?

Знаю, что там эту проблему уже решили.

PS увеличение IP адресов особого толку не дает. Капча запрашиваетя примерно каждые 2..3...10 запросов.