Нужен парсер цен из seopult

Ввод запросов, региона.

На выходе – цены и геозависимость запросов.

Проекты в seopult по нужным регионам сделаю сам,

Вам сделать постинг запросов и парсинг результатов.

ПОДРОБНО:

Требуется программа, на php (для работы на сервере)

Оформление – минимально нужное для работы программы,

только текст, без графических элементов.

1. выбираем город (каждому городу соответствует проект в системе seopult)

2. в программу вводим список запросов

3. программа этот список добавляет в соответствующий проект в системе seopult,

предварительно очистив список слов, ранее включенных в этот проект

4. проверяет кнопкой «геозависомость» запросов

5. по ссылке «стоимость» определяет стоимость запросов (из колонки «рекомендуемый бюджет»)

умножает цену на заданный коэффициент (для отладки – на 2)

6. во время получения данных от seopult, выводится сообщение «ждем ответа от сервера»

Кстати, геозависимость и стоимость можно определять параллельно, seopult это позволяет (в браузере делаю так).

7. Программа выводит таблицей данные:

- запрос и его цена

- суммирует и выводит итоговую цену

- геозависомые запросы выводит красным

- вычисляет среднюю стоимость запроса

- запросы стоимостью более двухкратной средней стоимости выводятся сиреневым цветом

Слева около каждого запроса стоит «галочка» (чек-бокс), мышкой можно эти галочки убирать.

Внизу кнопка «пересчитать»

При нажатии на нее, таблица перезагружается, и в итоговой сумме отсутствуют позиции, которые не отмечены «галочкой»

Можете сделать это без кнопки «пересчитать» – , чтобы на лету пересчитывалось – как вам удобнее в реализации.

8. в самом низу кнопка «вывести коммерческое предложение» (ниже кнопки «пересчитать»)

При ее нажатии выводится только список запросов

и итоговая стоимость.