На нашем сервере работает скрипт запроса страницы Яндекса по списку запросов, периодически показывается капча, она отправляется в антигейт, распознается и дальше позиции снимаются. Сейчас Яндекс что-то дополнительно стал проверять, и при парсинге ...
Парсер цен из seopult
Нужен парсер цен из seopult
Ввод запросов, региона.
На выходе – цены и геозависимость запросов.
Проекты в seopult по нужным регионам сделаю сам,
Вам сделать постинг запросов и парсинг результатов.
ПОДРОБНО:
Требуется программа, на php (для работы на сервере)
Оформление – минимально нужное для работы программы,
только текст, без графических элементов.
1. выбираем город (каждому городу соответствует проект в системе seopult)
2. в программу вводим список запросов
3. программа этот список добавляет в соответствующий проект в системе seopult,
предварительно очистив список слов, ранее включенных в этот проект
4. проверяет кнопкой «геозависомость» запросов
5. по ссылке «стоимость» определяет стоимость запросов (из колонки «рекомендуемый бюджет»)
умножает цену на заданный коэффициент (для отладки – на 2)
6. во время получения данных от seopult, выводится сообщение «ждем ответа от сервера»
Кстати, геозависимость и стоимость можно определять параллельно, seopult это позволяет (в браузере делаю так).
7. Программа выводит таблицей данные:
- запрос и его цена
- суммирует и выводит итоговую цену
- геозависомые запросы выводит красным
- вычисляет среднюю стоимость запроса
- запросы стоимостью более двухкратной средней стоимости выводятся сиреневым цветом
Слева около каждого запроса стоит «галочка» (чек-бокс), мышкой можно эти галочки убирать.
Внизу кнопка «пересчитать»
При нажатии на нее, таблица перезагружается, и в итоговой сумме отсутствуют позиции, которые не отмечены «галочкой»
Можете сделать это без кнопки «пересчитать» – , чтобы на лету пересчитывалось – как вам удобнее в реализации.
8. в самом низу кнопка «вывести коммерческое предложение» (ниже кнопки «пересчитать»)
При ее нажатии выводится только список запросов
и итоговая стоимость.
Выбранный исполнитель
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