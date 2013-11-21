Проверить PHP на уязвимости

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Закрыт4 заявки135 просмотров

проверить примерно 1мб PHP кода на уязвимости, может шелл кто-то оставил когда писал, варианты несанкционированного доступа, я проверяю проект на вшивость со стороны исполнителя

кто может оперативно помоч, велком

PHP
11 лет назад
RamanAnt
Роман 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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