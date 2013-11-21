Есть туристический проект на MODX, который необходимо доработать. 1. Мелкие правки по вёрстке (проблема со стилем в визуальнике) 2. Наладить раздел Отзывы 3. Сделать раздел туров(идентичен уже созданному на сайте). 4. ...
Проверить PHP на уязвимости
проверить примерно 1мб PHP кода на уязвимости, может шелл кто-то оставил когда писал, варианты несанкционированного доступа, я проверяю проект на вшивость со стороны исполнителя
кто может оперативно помоч, велком
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