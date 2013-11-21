Редактирование порядка вывода модулей

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Закрытнет заявок123 просмотра

Доброго дня всем.

CMS - Modx

Сайт: http://travelgalery.ru/

Просьба, отвечать на проект, кто готов сделать сегодня.

Задачи:

1. Изменить последовательность вывода модулей на главной странице

Проверить переходы - работу - открывание страниц по поиску, горящим предложениям и экскурсионным турам.

2. Изменить внешний вид одного модуля.

3. Сделать выравнивание между блоками модулей.

Укажите пожалуйста:

а) Ваш опыт с cms Modx

б) Срок и Цена.

Спасибо.

MODX
11 лет назад
irina-osipova
Ирина 
44 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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