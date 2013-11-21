Нужен парсер цен из seopult Ввод запросов, региона. На выходе – цены и геозависимость запросов. Проекты в seopult по нужным регионам сделаю сам, Вам сделать постинг запросов и парсинг результатов. ...
Редактирование порядка вывода модулей
Доброго дня всем.
CMS - Modx
Сайт: http://travelgalery.ru/
Просьба, отвечать на проект, кто готов сделать сегодня.
Задачи:
1. Изменить последовательность вывода модулей на главной странице
Проверить переходы - работу - открывание страниц по поиску, горящим предложениям и экскурсионным турам.
2. Изменить внешний вид одного модуля.
3. Сделать выравнивание между блоками модулей.
Укажите пожалуйста:
а) Ваш опыт с cms Modx
б) Срок и Цена.
Спасибо.
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