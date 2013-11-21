Прикрутить лендинг к crm

Есть Дизайнерская часть лендинга.

Задача вынуть из сайта на битриксе данные по машине, вставить в форму лендинга.

Потом после заполнения формы полученные данные загрузить в crm (написанной самопально)

полей не много 6-8 штук, которые надо вставлять

Лендинг: http://goscredit.nuts-auto.ru/

За сколько денег возьметесь и в какие сроки.