Необходимо создать модуль Карты для сайта на Drupal 6 с возможностью редактирования меток с админ части
PHP программист, на интересную удаленную работу
Ищем PHP программиста на интересную работу, кастомные решения и их дальнейшая поддержка. Это не создание однотипных сайтов.
Требования
- Знание PHP от 2х лет
- Знание принципов ООП
- Умение работать в комманде
- Письменный английский язык
- Отвественность
Условия работы
- полный рабочий день (для студентов 4-5 курсов можем сделать исключение)
- плавающий график
- первые два месяца испытательный срок
Зарплата - по результатам собеседования до 1200$
Пишите лучшие проекты в которых участвовали, как оцениваете уровень знаний по PHP, JS, CSS
В ответ вышлю тестовые вопросы
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