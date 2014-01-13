Доработка сайта на WordPress

Сайт: http://promys.ru

Что нужно сделать:

1)- Добавить "хлебные крошки" по всему сайту

2)- В админке "смена фона" в случии превышения параметров заливки страницы фона сделать чтобы фон расстягивался в соответствии с текстом записи.

3)Карусель

-скорость кручения карусели при наведении мушью, немного сделать медленнее(сейчас мелькает в глазах).

4) Блок с календарем и счетчиком (http://promys.ru ).

- Календарь:

1)увеличить ширину всплывающего окна (при наведении мыши) на 60% от имеющийся. Сделать поверх всех окон

2)при нажатии на дату происходит открытие новой вкладки с автоматическим пролистыванием до нужной даты на календаре( пример: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=139126 ) Информация что в примере и на сайте будет идентична - только скопирована на сайт promys.ru на соответствующем фоне компании(как и сейчас - желтый). По завершении года - страница с датами отчетности будет другая/новая - на следующий год. Вся информация завершенного года сохраняется здесь же(см.пример).

3)браузере Firefox плохо видит наведение мышью на дату календаря - исправить (в Chrome все хорошо)

- Счетчик:

4)Синхронизировать взаимосвязь в админке: "настройка календаря" и "обратный отсчет" счетчика. (пример: включать счетчик в этот день - да/нет. Далее его настройка)

5)в админке (http://promys.ru/wp-admin/admin.php?page=acf-options) задать начало и конец работы счетчиков, (сейчас стоит только окончание работы, включаются счетчики в момент заполнения их параметров) Счетчики должны быть видны на сайте только при их работе/отсчете времени. По окончании отсчета - счетчик должен пропадать по одному(в соответствии со временем показа) (сейчас счетчики не пропадают). В счетчиках слова: "day" "hours" и прочие изменить на русский перевод.

5) новости:

- Когда открываем новость, то нужно слева например вывести список часто открываемых новостей названий или каких-то анонсов остальных новостей( http://promys.ru/obnovlenij-1s-8-2-bolshe-ne-budet).

- на главной ленте (http://promys.ru) показываются всего 21 новостей(20 новостей + 1 постоянная, типа "архив новостей по дням"). Свежая новость переходит на ленту новостей (что сейчас уже есть) . Устаревшая, превышающая их кол-во размещения на ленте (т.е. 22,23,24...) идет в "архив новостей по дням" списком с названием темы новости и датой начала размещения на сайте (по примеру http://picma.ru/novosti.html). При клике на Тему - новость разворачивается здесь же в текущем окне и может свернуться повторным кликом. НАД и ПОД, развернувшейса новостью остается для просмотра вся лента архива новостей.

- Убрать дубли заголовка новостей- прописываются черным цветом здесь же (особо заметны в браузере Chrome)

6) Выставление счета онлайн http://promys.ru/invoice

1)При удалении из строк пользователем написанного, возвращать подсказки заполнения(ИНН, название организации, телефон....) сейчас подсказка не прописывается при ее удалении

2)После заполнения формы и нажатия "отправить" Всплывае окно с предложением выбора "какая у Вас система налогообложения" 1) С НДС, 2) Без НДС. При выборе соответствующей кнопки - будет выбрано выставление счета (всего две разные организации с разными реквизитами). Предусмотреть возможность изменения/внесения реквизитов этих организаций.

- Далее, должен выставляться счет. Копия этого счета идет на на почту сайта. Сам счет должен открываться в новом окошке без дизайна сайта(на белом фоне), иметь логотип сайта и туда ссылку на печать, сохранение в пдф и отправку на мыло пользователю

Пишите предложения по стоимости и срокам. Буду выбирать.

Спасибо, и хорошего сотрудничества