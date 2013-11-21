femtocat

Добров femtocat

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

addvalues
Тимофей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Парсер рейтинга Li и отображение графиков данных
MySQLPHP
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
vitashok
47 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Парсинг записей с алегро и импорт в wordpress
WordPress
Задание выполнено на отлично. Все мои придирки, пожелания и капризы были выполнены на отлично. Спасибо еще раз. Рекомендую
Замечательный заказчик! Очень подробно и внятно объяснил задачу, а в тех случаях когда я чего-то недопонимал - давал дополнительные объяснения.
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