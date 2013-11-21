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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
11 лет назад
MySQLPHP
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
11 лет назад
WordPress
Задание выполнено на отлично. Все мои придирки, пожелания и капризы были выполнены на отлично. Спасибо еще раз. Рекомендую
Ответный отзыв
Замечательный заказчик! Очень подробно и внятно объяснил задачу, а в тех случаях когда я чего-то недопонимал - давал дополнительные объяснения.