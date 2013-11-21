Сделать кнопки добавления в соц сети. "Поделиться"

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Завершен2 заявки135 просмотров

Сделать блок "Поделиться" для сайта без использования сторонних сервисов (типо Pluso). Максимально простой код, изображения для кнопок я вышлю.

11 лет назад
stolypin_90
Игорь 
43 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

markus-shmidt
Шмидт 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Спасибо. Быстро и как нужно )
Все ок! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

markus-shmidt
Шмидт 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад