Кнопка приема оплаты по мануалу

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Добрый день!

Нужно сверстать страницу по данной инструкции — http://robokassa.ru/ru/demoshop/demofixed.aspx

Кнопка стандартная, пример кода уже есть.

На странице должно быть:

1. Поле для ввода суммы

2. Поле для ввода номера заказа

3. Кнопка «оплатить» при нажатие на которую передаются данные.

4. Переадресация на робокассу где будет строиться сама оплата.

ПС Все данные кроме номера заказа и суммы будут всегда одинаковыми.

Данная оплата уже настроена тут - 1magazin.tv/cart , но нужно сделать, что бы было не с фиксированной суммой на отдельное странице.

11 лет назад
tsvetkovR
Цветков 
34 года
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

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