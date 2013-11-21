Установить два сайта на новом хостинге

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт16 заявок252 просмотра

Здравствуйте. Нужно установить два сайта на новом хостинге из архива плюс проверить их на наличие вирусов. Один сайт на джумле другой по моему чистый html

HTMLJoomla
11 лет назад
bmvr
46 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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