Функции пасера и скрипта: 1. Сбор с первых 3 (трех) страниц рейтинга Li данных URL, позиция, чиcло посетителей. Вид типа: http://www.liveinternet.ru/rating/index.html 2. Запуск по крону в ...
Установить два сайта на новом хостинге
Здравствуйте. Нужно установить два сайта на новом хостинге из архива плюс проверить их на наличие вирусов. Один сайт на джумле другой по моему чистый html
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