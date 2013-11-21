Функции пасера и скрипта: 1. Сбор с первых 3 (трех) страниц рейтинга Li данных URL, позиция, чиcло посетителей. Вид типа: http://www.liveinternet.ru/rating/index.html 2. Запуск по крону в ...
Выплывающие элементы при наведении на кнопки сайта
Здравсьвуйте, профессионалы!
Есть сайт: http://promnasos.com
На главной странице вверху кнопки: Главная - Брэнды - Отрасли...
Под кнопками- бестолковое слайдшоу.
Задача.
При наведении на ту или иную кнопку, слайдшоу должно убираться, а поверх него появляться заранее погготовленный слой с активным наполнением.
Например, при неведении на брэнды - пять логотипов поставщиков с подписями к ним, которые должны быть полноценным слоем, чтобы я мог его наполнить тем или иным содержанием внутри тэга, например
, а спустив мышь с кнопки "Брэнды" вниз на тот или иной брэнд, его можно было выбрать и кликнуть.
Появляться должно
1. симпатично, с эффектами jQuery, как сейчас слайдшоу
2. изначально крутится слайдшоу, подводим на брэнды - контакт меняется, вместо слайдшоу - заготовленный слой, переводим на отрасли - другой слой. размер аккурат в слайдшоу. слои эти я сам наполню. желательно, чтобы обратно на слайдшоу не сбрасывало, а только если наведёшь на "Главная", то есть при смещении мыши, на экране оставалось бы выбранное последнее.
3. желательно переписать слайдшоу на в html5 и исполнить задачу тоже в html5.
4. при необходимости блок "кнопки + слайдшоу" можно объединить в единый связанный компонент.
4. нужно, чтобы у пользователя сайта сохранялось понимание, что он влияет на контент.
Не могу оценить работу.
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