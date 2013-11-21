Выплывающие элементы при наведении на кнопки сайта

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На главной странице вверху кнопки: Главная - Брэнды - Отрасли...

Под кнопками- бестолковое слайдшоу.

Задача.

При наведении на ту или иную кнопку, слайдшоу должно убираться, а поверх него появляться заранее погготовленный слой с активным наполнением.

Например, при неведении на брэнды - пять логотипов поставщиков с подписями к ним, которые должны быть полноценным слоем, чтобы я мог его наполнить тем или иным содержанием внутри тэга, например

, а спустив мышь с кнопки "Брэнды" вниз на тот или иной брэнд, его можно было выбрать и кликнуть.

Появляться должно

1. симпатично, с эффектами jQuery, как сейчас слайдшоу

2. изначально крутится слайдшоу, подводим на брэнды - контакт меняется, вместо слайдшоу - заготовленный слой, переводим на отрасли - другой слой. размер аккурат в слайдшоу. слои эти я сам наполню. желательно, чтобы обратно на слайдшоу не сбрасывало, а только если наведёшь на "Главная", то есть при смещении мыши, на экране оставалось бы выбранное последнее.

3. желательно переписать слайдшоу на в html5 и исполнить задачу тоже в html5.

4. при необходимости блок "кнопки + слайдшоу" можно объединить в единый связанный компонент.

4. нужно, чтобы у пользователя сайта сохранялось понимание, что он влияет на контент.

Не могу оценить работу.