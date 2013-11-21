Сайт с инструментами финансовой аналитики.

Ориентировочный бюджет 1000 у.е. Возможно обсуждение с исполнителем.

Основные особенности проекта:

- Создание пяти (в дальнейшем, большего количества) различных инструментов для построения графиков. Каждый инструмент содержит несколько графиков и настройку конфигурации. Аналоги данных инструментов есть, возможно изучить их клиентскую часть.

- Получение данных для построения графиков из файлов, которые создаются посредством существующего ПО под Windows.

- Пользовательский интерфейс сайта адаптивный. Страница личного кабинета с возможностью перемещать блоки мышью и запоминать конфигурацию для каждого пользователя.

- Баланс пользователя, пополнение баланса за действия на сайте и за оплату. Возможность включать определенные функции за единицы баланса.

- Возможности общения пользователей: блоги, форум, чат, личные сообщения. Профили пользователей и поиск по ним.

Возможно написание сайта с нуля, использование CMS SkaDate, либо предложение исполнителя.