Функции пасера и скрипта: 1. Сбор с первых 3 (трех) страниц рейтинга Li данных URL, позиция, чиcло посетителей. Вид типа: http://www.liveinternet.ru/rating/index.html 2. Запуск по крону в ...
Сайт с инструментами финансовой аналитики
Сайт с инструментами финансовой аналитики.
Ориентировочный бюджет 1000 у.е. Возможно обсуждение с исполнителем.
Основные особенности проекта:
- Создание пяти (в дальнейшем, большего количества) различных инструментов для построения графиков. Каждый инструмент содержит несколько графиков и настройку конфигурации. Аналоги данных инструментов есть, возможно изучить их клиентскую часть.
- Получение данных для построения графиков из файлов, которые создаются посредством существующего ПО под Windows.
- Пользовательский интерфейс сайта адаптивный. Страница личного кабинета с возможностью перемещать блоки мышью и запоминать конфигурацию для каждого пользователя.
- Баланс пользователя, пополнение баланса за действия на сайте и за оплату. Возможность включать определенные функции за единицы баланса.
- Возможности общения пользователей: блоги, форум, чат, личные сообщения. Профили пользователей и поиск по ним.
Возможно написание сайта с нуля, использование CMS SkaDate, либо предложение исполнителя.
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