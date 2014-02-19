the_serial

Каталог. В нём кривые. Их нужно вырезать, потом обработать по образцу - убрать английский, лишние единицы измерения, и сделать приятными для восприятия (резкость / яркость и пр...).
Артём Емельянов the_serialthe_serial
- Обработка фотографий6 заявокЗакрыт9 месяцев назад
Вычленить к каждому насосу кривые, габариты, внутреннее строение, навести резкость/чёткость, сохранить однообразные файлы в jpg с соблюдением однотипного названия и одинакового размера.Обработка фотографий1 заявкаЗакрыт9 месяцев назад
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Здравствуйте, Профессионалы! Есть логотип - во вложении. Требуется версия для печати. Выкатили такие требования: [b] Растровые изображения:[/b] Цветовая модель CMYK, разрешение 300 dpi, запас на обрез + 5 мм с каждой стороны к обрезному формату. Тип файлов — TIFF, JPEG, PDF. [b]Векторные изображения:[/b] Цветовая модель CMYK, разрешение 300 dpi, все ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $15
Здравствуйте, Профессионалы! Есть у меня sitemap, хочу из него сделать map. Формат такой Имя Мне надо, чтобы скрипт или как-то иначе в моём 2000 строчек файле подставились имена в раздел Имя. Можно мне вернуть просто готовую работу, сам скрипт ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $16
Здравствуйте, профессионалы! Задача. Прикрепляю простой html-файл, в нём жирным помечены места, требующие внедрения кода. Так, по порядку Ячейка 1 - изначально пустая - туда ручками вписывается цифра Ячейка 2 - изначально пустая - туда ручками вписывается цифра или при ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте, Профессионалы! Задача. Есть инструкции по пользованию насосным оборудованием, формат PDF (живой). В АдобАкробат Проф всё абсолютно редактируется. Они на английском. Есть перевод на русский в отдельном doc файле. Требуется взять инструкцию и вставить туда русский текст с сохранением оформления. Я прикладываю ...Редактирование и Корректура1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $100
Здравствуйте, Профессионалы! Есть такой фильтр: http://promnasos.com/catalog/centrifugal_pumps_for_dirty_water/varisco_je/ Он перестало работать после очередного обновления Битрикса. Так вот, фильтр срабатывает только 1 раз. Сброс тоже не работает. То есть после сброса не работает. Нужно сделать, чтобы работал. И может его можно сделать пошустрее? Он ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день! есть маленькая задачка, описываю: в шапке сайта сейчас играет флэш-ролик тут: http://promnasos.com/index3.php есть фиксированная область на экране в тэгах находится в месте, где кнопка появляется, то есть это - ссылка при нажатии на неё должно ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Здравствуйте, Профессионалы! Задача: есть сайт - promnasos.com хочу избавиться от бестолковых картинок в основном баннере в шапке сайта, где насосы там с текстом изображены Разработали серию видео-фрагментов, которые будут показывать принципы работы насосов. Однако эти фрагменты к дизайну не подходят, ...Анимация1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Здравствуйте, Профессионалы! Речь идёт о сайта Promnasos.com На главной странице есть слайдшоу. Его надо заменить. Должен получиться ряд анимационных фрагментов, иллюстрирующих установку и применение тех или иных насосных агрегатов. Сценарии с меня. Первые 4 сценария: 1. Цистерна с серной кислотой, от неё ...Анимация1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $90
Здравствуйте, профессионалы! Надо перевести, форматировать не нужно. В переведённом файле разбить текст на страницы, как в инструкции, чтобы мне удобнее было форматировать. Необходмо выдержать технический стиль. Бюджет 3000 рублей.Переводы1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте, Профессионалы! Есть сайт: http://promnasos.com Посмотре его первую страницу. Она состоит из следующих блоков: 1. Лого и телефона 2. Кнопочного ряда 3. Бестолкового слайдшоу :) 4. Крутящегося триптиха (активного при нажатии) 5. Меняющегося в зависимости от выбора позиции из триптиха сверху информационного ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравсьвуйте, профессионалы! Есть сайт: http://promnasos.com На главной странице вверху кнопки: Главная - Брэнды - Отрасли... Под кнопками- бестолковое слайдшоу. Задача. При наведении на ту или иную кнопку, слайдшоу должно убираться, а поверх него появляться заранее погготовленный слой с активным ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Задача такая: есть два общих графика кривых производительности насоса, я их прикреплю. Нужно, чтобы получилось так, как тут: http://promnasos.com/images/liverani/curves/mini-1400.png http://promnasos.com/images/liverani/curves/midex-900.png и т.д. В общей сложности должно получиться вроде 25 отдельных файло, если я правильно посчитал. Я не могу оценить работу. Срочность: 2-3 ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Здравствуйте! Есть сайт: http://promnasos.com/ - сделан на Битрикс. на сайте - разделы, например, http://promnasos.com/catalog/membrane_pumps/dellmeco/ Там - фильтр. Задача: 1. Надо, чтобы в связке с фильтром показывалось количество, как на яндекс-маркете. При выборе позиции в фильтре цифра количества отфильтрованных позиций должна ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте! Задача такая: есть сайт http://promnasos.com в нём - списки (инфоблоки) - http://promnasos.com/catalog/centrifugal_pumps_for_dirty_water/varisco_je/ у каждого элемента свойства Тип: самовсасывающие центробежные насосы для грязной воды Страна производитель: Италия Максимальная производительность: 22 м.куб. в час Максимальный напор: 15 м Размер твёрдых включений: 20 мм Диаметр патрубков ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Есть инструкция от Панасоника, я вложу её. Её надо переделать под нашу компанию, выдержав стиль (красный) и шрифты Официна. Текст я дам для написания снизу. Не могу оценить стоимость. Прошу Вас, пожалуйста, не присылайте мне готовые образцы "для примера", ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Здравствуйте! Есть такие сайты: http://www.pump-zone.com/pumps http://www.worldpumps.com На них появляются статьи, новости и обзоры по насосной тематике. Длиною 3000-6000 знаков без пробелов. Нужно их переводить. Перевод должен быть техническим, но не обязательно строгим и близким к переводимому тексту. План работ: одна статья в неделю. Ссылки ...Переводы1 исполнительЗавершен10 лет назад
сайт: promnasos.com куплен и установлен фильтр: http://promnasos.com/catalog/industrial_submersible_drainage_pumps/varisco_titan/ задача: доработать 1. изменить дизайн под стиль сайта, оранжевый цвет полосок, белые квадраты на них не смотрятся на сайте. 2. выбор типа "список" сейчас списком, можно галочками, сделать НЕ-Множественным 3. самое важное! сделать ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад