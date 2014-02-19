the_serial

Артём Емельянов the_serial

 
40 летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад

Руководитель

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недостаточно рекомендаций
$3
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  • Вырезать из каталога фотографии

    Вычленить к каждому насосу кривые, габариты, внутреннее строение, навести резкость/чёткость, сохранить однообразные файлы в jpg с соблюдением однотипного названия и одинакового размера.

    Обработка фотографий1 заявка
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Простой чертеж в SolidWorks

    Здравствуйте! Я начертил на листочке в клетку. Очень простой чертёж, но для изготовления у меня просят именно в солид. На чертеже 1 секция, нужно 4. Размеры реальные,  в клетку для удобства. Полосы - это линии распила ...

    Чертежи и Схемы1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Логотип из малого сделать большим для печати

    Здравствуйте, Профессионалы! Есть логотип - во вложении. Требуется версия для печати. Выкатили такие требования:  [b] Растровые изображения:[/b] Цветовая модель CMYK, разрешение 300 dpi, запас на обрез + 5 мм с каждой стороны к обрезному формату. Тип файлов — TIFF, JPEG, PDF. [b]Векторные изображения:[/b] Цветовая модель CMYK, разрешение 300 dpi, все ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Скрипт возвращающий название страницы из его адреса

    $15

    Здравствуйте, Профессионалы! Есть у меня sitemap, хочу из него сделать map. Формат такой Имя Мне надо, чтобы скрипт или как-то иначе в моём 2000 строчек файле подставились имена в раздел Имя. Можно мне вернуть просто готовую работу, сам скрипт ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Простые вычисления в ячейках таблицы на странице и ввод данных

    $16

    Здравствуйте, профессионалы! Задача. Прикрепляю простой html-файл, в нём жирным помечены места, требующие внедрения кода. Так, по порядку Ячейка 1 - изначально пустая - туда ручками вписывается цифра Ячейка 2 - изначально пустая - туда ручками вписывается цифра или при ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Оформить перевод инструкции, всё есть

    Здравствуйте, Профессионалы! Задача. Есть инструкции по пользованию насосным оборудованием, формат PDF (живой). В АдобАкробат Проф всё абсолютно редактируется. Они на английском. Есть перевод на русский в отдельном doc файле. Требуется взять инструкцию и вставить туда русский текст с сохранением оформления. Я прикладываю ...

    Редактирование и Корректура1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Допилить фильтр элементов в Битриксе

    $100

    Здравствуйте, Профессионалы! Есть такой фильтр: http://promnasos.com/catalog/centrifugal_pumps_for_dirty_water/varisco_je/ Он перестало работать после очередного обновления Битрикса. Так вот, фильтр срабатывает только 1 раз. Сброс тоже не работает. То есть после сброса не работает. Нужно сделать, чтобы работал. И может его можно сделать пошустрее? Он ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Ajax - рэндом загрузка скриптов-анимации по клику

    Добрый день! есть маленькая задачка, описываю: в шапке сайта сейчас играет флэш-ролик тут: http://promnasos.com/index3.php есть фиксированная область на экране в тэгах находится в месте, где кнопка появляется, то есть это - ссылка при нажатии на неё должно ...

    PHPAjax
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Большой баннер в шапку сайта

    $100

    Здравствуйте, Профессионалы! Задача: есть сайт - promnasos.com хочу избавиться от бестолковых картинок в основном баннере в шапке сайта, где насосы там с текстом изображены Разработали серию видео-фрагментов, которые будут показывать принципы работы насосов. Однако эти фрагменты к дизайну не подходят, ...

    PHPДизайн сайта
    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Схематическая иллюстрация установ. и эксп. насосов

    $50

    Здравствуйте, Профессионалы! Речь идёт о сайта Promnasos.com На главной странице есть слайдшоу. Его надо заменить. Должен получиться ряд анимационных фрагментов, иллюстрирующих установку и применение тех или иных насосных агрегатов. Сценарии с меня. Первые 4 сценария: 1. Цистерна с серной кислотой, от неё ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Перевод инструкции (см. вложение)

    $90

    Здравствуйте, профессионалы! Надо перевести, форматировать не нужно. В переведённом файле разбить текст на страницы, как в инструкции, чтобы мне удобнее было форматировать. Необходмо выдержать технический стиль. Бюджет 3000 рублей.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Перерисовка первой страницы сайта

    Здравствуйте, Профессионалы! Есть сайт: http://promnasos.com Посмотре его первую страницу. Она состоит из следующих блоков: 1. Лого и телефона 2. Кнопочного ряда 3. Бестолкового слайдшоу :) 4. Крутящегося триптиха (активного при нажатии) 5. Меняющегося в зависимости от выбора позиции из триптиха сверху информационного ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Выплывающие элементы при наведении на кнопки сайта

    Здравсьвуйте, профессионалы! Есть сайт: http://promnasos.com На главной странице вверху кнопки: Главная - Брэнды - Отрасли... Под кнопками- бестолковое слайдшоу. Задача. При наведении на ту или иную кнопку, слайдшоу должно убираться, а поверх него появляться заранее погготовленный слой с активным ...

    jQuery
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Вычленить кривые из общего рисунка

    Здравствуйте! Задача такая: есть два общих графика кривых производительности насоса, я их прикреплю. Нужно, чтобы получилось так, как тут: http://promnasos.com/images/liverani/curves/mini-1400.png http://promnasos.com/images/liverani/curves/midex-900.png и т.д. В общей сложности должно получиться вроде 25 отдельных файло, если я правильно посчитал. Я не могу оценить работу. Срочность: 2-3 ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработка фильтра товаров (Битрикс, AJAX)

    $100

    Здравствуйте! Есть сайт: http://promnasos.com/ - сделан на Битрикс. на сайте - разделы, например, http://promnasos.com/catalog/membrane_pumps/dellmeco/ Там - фильтр. Задача: 1. Надо, чтобы в связке с фильтром показывалось количество, как на яндекс-маркете. При выборе позиции в фильтре цифра количества отфильтрованных позиций должна ...

    Ajax
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Выделение цветом свойств инфоблока

    Здравствуйте! Задача такая: есть сайт http://promnasos.com в нём - списки (инфоблоки) - http://promnasos.com/catalog/centrifugal_pumps_for_dirty_water/varisco_je/ у каждого элемента свойства Тип: самовсасывающие центробежные насосы для грязной воды Страна производитель: Италия Максимальная производительность: 22 м.куб. в час Максимальный напор: 15 м Размер твёрдых включений: 20 мм Диаметр патрубков ...

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Гарантийный талон

    Здравствуйте! Есть инструкция от Панасоника, я вложу её. Её надо переделать под нашу компанию, выдержав стиль (красный) и шрифты Официна. Текст я дам для написания снизу. Не могу оценить стоимость. Прошу Вас, пожалуйста, не присылайте мне готовые образцы "для примера", ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Перевод текстов сайта

    $50

    Здравствуйте! Есть такие сайты: http://www.pump-zone.com/pumps http://www.worldpumps.com На них появляются статьи, новости и обзоры по насосной тематике. Длиною 3000-6000 знаков без пробелов. Нужно их переводить. Перевод должен быть техническим, но не обязательно строгим и близким к переводимому тексту. План работ: одна статья в неделю. Ссылки ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • 1C-Битрикс - доработка фильтра

    сайт: promnasos.com куплен и установлен фильтр: http://promnasos.com/catalog/industrial_submersible_drainage_pumps/varisco_titan/ задача: доработать 1. изменить дизайн под стиль сайта, оранжевый цвет полосок, белые квадраты на них не смотрятся на сайте. 2. выбор типа "список" сейчас списком, можно галочками, сделать НЕ-Множественным 3. самое важное! сделать ...

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Unguryanov_92
Алексей 
31 годУкраина
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$3
10 баллов
4 года назад
Простой чертеж в SolidWorks
Хороший человек. Коммуникабельный приятно работать с такими людьми. Советую
Всё тип-топ! И небольшие расчёты по чертежу в качестве бонуса :)
Ответный отзыв
allExclusive
Юрий 
42 годаМолдова
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Логотип из малого сделать большим для печати
Приятное общение в деловом ключе + плюшки и бонусы за понятливость и расторопность. Отличный заказчик: категорически рекомендую к сотрудничеству!
Всё отлично! Творческий подход, полный контакт :)
Ответный отзыв
HeSh
32 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Скрипт возвращающий название страницы из его адреса
Очень доволен сотрудничеством с Артёмом. Четко поставил задачу, предоставил исходный материал. Оплату сделал сразу после предоставленной работы. Очень легок и приятен в общении. Рекомендую
Изумительно! 2 часа и все дела :) Прислал работу без оплаты, доверие на высоте. Работа выполнена как положено, приятно общаться. Не о чем больше и мечтать :)
Ответный отзыв
dinamo67
56 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Простые вычисления в ячейках таблицы на странице и ввод данных
На редкость четкая постановка задачи. Помощь в ходе реализации. Доброжелательность и хорошие манеры. Мне повезло с заказчиком !
1. Живое общение - самый скоростной способ донесения ТЗ :) 2. Задача выполнена не за 3 дня, как указывалось, а за несколько часов! 3. Доволен чрезвычайно, сделано аккуратно, мастерски, приятно было принимать работу! В общем рекомендую, в скайпе контакт буду держать и обязательно обращусь вновь. Искренне благодарен Вам!
Ответный отзыв
Vlad_vitamin
Владислав 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Мелкий кастомайзинг слайдшоу в HTML5
Четкое ТЗ - все супер. Обращайтесь
Вечером, да в пятницу! за час всё в лучшем виде! всегда б так мне везло :)
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