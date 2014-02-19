the_serial

Здравствуйте, Профессионалы! Есть такой фильтр: http://promnasos.com/catalog/centrifugal_pumps_for_dirty_water/varisco_je/ Он перестало работать после очередного обновления Битрикса. Так вот, фильтр срабатывает только 1 раз. Сброс тоже не работает. То есть после сброса не работает. Нужно сделать, чтобы работал. И может его можно сделать пошустрее? Он ...