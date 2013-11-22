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Перерисовка первой страницы сайта
Здравствуйте, Профессионалы!
Есть сайт: http://promnasos.com
Посмотре его первую страницу. Она состоит из следующих блоков:
1. Лого и телефона
2. Кнопочного ряда
3. Бестолкового слайдшоу :)
4. Крутящегося триптиха (активного при нажатии)
5. Меняющегося в зависимости от выбора позиции из триптиха сверху информационного блока
6. Раздела с новостями
7. Быстрой навигации
Задача:
1. перерисовать первую страницу с соблюдением существующего стиля, чтобы при переходе на следующие страницы не возникало визуального разрыва с главной;
2. кнопки должны поменять своё назначение. при нажатии на них будет снизу появляться соответствующий контент без перерисовки сайта, как сейчас с тремя блоками в красном поле;
3. пользователь должен понимать, что кнопки нажимаемые и что связь нажатие-подмена контента существует и привязана к нажатой кнопке;
4. количество кнопок может поменяться, например может появиться кнопка "Новости";
5. расположение блоков должно поменяться, так чтобы типы насосов, отображаемые сразу или вызываемые по кнопке Главная, она же может быть "Продукция" была видна хотя бы частично на первом экране без прокрутки;
6. пользователлю должно быль визуально предложено выбрать один из разделов (нажать кнопку), чтобы он мог ознакомиться с разделами сайта.
7. слайдшоу может быть убрано, изменено, уменьшено;
8. красный блок скорее всего будет убран, так как будет дублировать кнопки "брэнды" и "отрасли";
9. но дизайн в целом должен сохраниться.
Вот такая сложная задача. Оценить не могу "до", но могу оценить "от" 100$.
То есть работа должна быть профессиональной, а получиться должно визуально полноценно, сбалансированно и ясно.
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