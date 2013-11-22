Перерисовка первой страницы сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок172 просмотра

Здравствуйте, Профессионалы!

Есть сайт: http://promnasos.com

Посмотре его первую страницу. Она состоит из следующих блоков:

1. Лого и телефона

2. Кнопочного ряда

3. Бестолкового слайдшоу :)

4. Крутящегося триптиха (активного при нажатии)

5. Меняющегося в зависимости от выбора позиции из триптиха сверху информационного блока

6. Раздела с новостями

7. Быстрой навигации

Задача:

1. перерисовать первую страницу с соблюдением существующего стиля, чтобы при переходе на следующие страницы не возникало визуального разрыва с главной;

2. кнопки должны поменять своё назначение. при нажатии на них будет снизу появляться соответствующий контент без перерисовки сайта, как сейчас с тремя блоками в красном поле;

3. пользователь должен понимать, что кнопки нажимаемые и что связь нажатие-подмена контента существует и привязана к нажатой кнопке;

4. количество кнопок может поменяться, например может появиться кнопка "Новости";

5. расположение блоков должно поменяться, так чтобы типы насосов, отображаемые сразу или вызываемые по кнопке Главная, она же может быть "Продукция" была видна хотя бы частично на первом экране без прокрутки;

6. пользователлю должно быль визуально предложено выбрать один из разделов (нажать кнопку), чтобы он мог ознакомиться с разделами сайта.

7. слайдшоу может быть убрано, изменено, уменьшено;

8. красный блок скорее всего будет убран, так как будет дублировать кнопки "брэнды" и "отрасли";

9. но дизайн в целом должен сохраниться.

Вот такая сложная задача. Оценить не могу "до", но могу оценить "от" 100$.

То есть работа должна быть профессиональной, а получиться должно визуально полноценно, сбалансированно и ясно.

11 лет назад
the_serial
Артём 
41 год
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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