Нужно сделать меню для сайта + дизайн

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок152 просмотра

Нужно быстро сделать новое главное меню для сайта wedding.ua/

Предлагайте варианты работы.

Стоимость 2000 рублей.

11 лет назад
questry90
Андрей 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Самый удобный формат вывода комментариев

    $200

    Это конкурс на самый удобный для чтения и удобства вывод пользовательских комментариев на сайте. Работа должна включать в себя отрисовку самого блока с комментарием не меньше 5 комментариев 1 уровня, 4 ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Несколько тем оформления для небольшого плагина

    $50

    Необходимо нарисовать несколько тем оформления для небольшого плагина: http://onepress-media.com/plugin/like-2-unlock-for-facebook-wordpress Начиная с заголовка "2. Preset Styles" (Facebook Style, Airiness) и "5. Related Lockers" (одна) идут темы, которые есть на данный момент. ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайнер сайтов

    Веб-студии нужен креативный дизайнер, с опытом работы. В основном требуется дизайн для Landing page. За один макет одностраничника оплата составляет от 40$. Можем работать на регулярной основе. Оплата осуществляется на карту ПриватБанк. Если Вы заинтересованы, ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработать уникальный дизайн для wordpress

    $50

    Необходимо создать оригинальный шаблон для wordpress на базе имеющегося прототипа. В шаблон входит прорисовка фона, главного баннера-слайдера + наполнение главной страницы. Подробности после просмотра портфолио.

    WordPress
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Простенький дизайн по строительной тематике

    Доброго времени суток. Хотелось бы человека с портфолио, пускай даже небольшим. -------Техническое задание на дизайн сайтов ------- *Общие положения Дизайн сайта должен быть простым, но не примитивным. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн сайта для торгового посредника

    $300

    Название компании — Americana, Американа. Вид деятельности — заказ и доставка товаров из США. Мы возим под заказ любые виды товаров, но основными категориями являются — одежда, обувь, аксессуары, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта на WP

    $50

    Нужен дизайн для развлекательного портала о кошках и котятах в легких, приятных тонах. Проработка - детальная, уделяется внимание всем элементам без исключения: бары, кнопки, фон, иконки, шрифты. Отрисовать необходимо три страницы: главную, ...

    WordPress
    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад