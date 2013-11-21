Применить шаблон дизайна к интернет магазину на платформе InSales. Шаблон: http://www.templatemonster.com/website-templates/39732.html От Вас предложение по стоимости, строк выполнения и опыт подобной работы.
Дизайнер сайтов
Веб-студии нужен креативный дизайнер, с опытом работы. В основном требуется дизайн для Landing page. За один макет одностраничника оплата составляет от 40$. Можем работать на регулярной основе. Оплата осуществляется на карту ПриватБанк. Если Вы заинтересованы, высылайте портфолио своих работ мне на почту.
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