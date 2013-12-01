Здравствуйте Нам нужна лендинг пейдж - в цветах соответственно нашего сайта www.beetravel.ua ТЗ прикрепил .... картинки под фон для слайдов мы купим и скинем ...
Доделать главную страницу
Есть psd. Нужно доделать в соответствии с требованиями. Сроки 1-2 дня максимум.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт11 лет назад
Взять этот сайт http://limo-alliance.ru/ за основу. Меняем на нем: - на шапке будет ночной город, с салютами как на исходнике, слева логотип неоном розовым, справа неоном номер. Центрального меню не будет. Будет меню слева. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
есть сайт пожсоюз, нужно изменить дизайн. сделать его более "современным", жду предложений по изменениям и СТОИМОСТЬ! Чтобы знать стоит ли игра свеч...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо разработать дизайн продающего одностраничного сайта с простой графикой. Структура и тексты уже готовы. Хотелось бы увидеть Вашт готовые работы и портфолио. Срочно!Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте, нужен редизайн сайта http://seoklub.ru Качественный, проработанный дизайн, с вниманием к деталям, при этом чистый и скорее минималистичный, в котором основное внимание будет уделено контенту. Нужен макет внутренней страницы, страницы статьи. ...Дизайн сайтов34 заявкиЗакрыт11 лет назад