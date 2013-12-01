Доделать главную страницу

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен11 заявок207 просмотров

Есть psd. Нужно доделать в соответствии с требованиями. Сроки 1-2 дня максимум.

11 лет назад
Djek07
49 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Volkova86
Рената 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$40
3 дня
Исполнитель с работой в целом справился. Но не было постоянного контакта.
Нормальный заказчик, оплата своевременная, постоянно на связи. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Volkova86
Рената 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад

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