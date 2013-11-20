Сайт на платформе Джумла + скрипт JBZOO. Нужно подкорректировать некоторые кнопки в самом скрипте (цвет (описания цвета - акт. пасив. навед. - я дам) и скорей всего создать новые через ...
Изменить дизайн сайта битрикс
есть сайт пожсоюз, нужно изменить дизайн. сделать его более "современным", жду предложений по изменениям и СТОИМОСТЬ!
Чтобы знать стоит ли игра свеч...
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