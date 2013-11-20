Интересует создание дизайна сайта. Занимаемся: - Вентиляционное оборудование (промышленное) (продажа, монтаж, ремонт, сервисное обслуживание) - Холодильное оборудование (промышленное) (продажа, монтаж, ремонт, сервисное обслуживание) - Автоматизация производства (АСУ ТП) (разработка схем, сборка ...
Легкий редизайн элементов сайта
Есть дизайн в psd.
Необходимо переделать некоторые элементы с сохрранением функционала.
-шапка
-верхнее меню
-разделительные полосы
-кнопки
-всплывающая окантовка.
На выходе должен быть тоже psd.
Оплата по факту. Исходник высылаете после оплаты и безопасная сделка.
Выбранному исполнителю вышлю исходник.
Заявки фрилансеров
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