Легкий редизайн элементов сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт15 заявок166 просмотров

Есть дизайн в psd.

Необходимо переделать некоторые элементы с сохрранением функционала.

-шапка

-верхнее меню

-разделительные полосы

-кнопки

-всплывающая окантовка.

На выходе должен быть тоже psd.

Оплата по факту. Исходник высылаете после оплаты и безопасная сделка.

Выбранному исполнителю вышлю исходник.

11 лет назад
beetlegauge
42 года
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание дизайна сайта

    $200

    Интересует создание дизайна сайта. Занимаемся: - Вентиляционное оборудование (промышленное) (продажа, монтаж, ремонт, сервисное обслуживание) - Холодильное оборудование (промышленное) (продажа, монтаж, ремонт, сервисное обслуживание) - Автоматизация производства (АСУ ТП) (разработка схем, сборка ...

    Дизайн сайтов38 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Внести изменения в меню

    Исходные данные: сверстанное меню. Задача: отрисовать бордер между пунктами меню и вокруг самого меню в стиле apple.com (градиент, тени и т.д. и т.п. в цветовой гамме сайта) + сверстать все это дело. На ...

    CSS
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка дизайна корпоративного сайта

    $650

    Необходимо разработать качественный и современный дизайн сайта строительной компании. Нужно будет сделать иллюстрацию в технике matte painting для шапки. Подробности исполнителю. После понадобится сверстать дизайн (за отдельную плату)

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Необходимо внести правки с 3 страницы.

    Правок не так много (к примеру поправить пропорциональносль отображения материала, из одной страницы взять кнопку и вставить в другую) Итого 3 страницы, очень похожы между собой. Жду цену и сроки.

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад