Внести изменения в меню

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки121 просмотр

Исходные данные: сверстанное меню.

Задача: отрисовать бордер между пунктами меню и вокруг самого меню в стиле apple.com (градиент, тени и т.д. и т.п. в цветовой гамме сайта) + сверстать все это дело.

На выходе: картинка + css-код.

Решить задачу нужно сегодня!

Для специалиста работы на 30 минут максимум.

CSS
11 лет назад
Ginza9
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Mochulskiy
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Как обычно все на высшем уровне. Работа выполнена быстро и качественно.
Алексей, отличный заказчик. Понятное ТЗ и своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Mochulskiy
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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