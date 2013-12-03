Нужно придумать флеш шапку для сайта servis-tepla.ru
Разработка дизайна корпоративного сайта
Необходимо разработать качественный и современный дизайн сайта строительной компании.
Нужно будет сделать иллюстрацию в технике matte painting для шапки.
Подробности исполнителю.
После понадобится сверстать дизайн (за отдельную плату)
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