Разработка дизайна корпоративного сайта

$650
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен34 заявки281 просмотр

Необходимо разработать качественный и современный дизайн сайта строительной компании.

Нужно будет сделать иллюстрацию в технике matte painting для шапки.

Подробности исполнителю.

После понадобится сверстать дизайн (за отдельную плату)

11 лет назад
helen-projects
Елена 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

uglevich
Игорь 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$700
10 дней
Сотрудничаем с Игорем уже не в первый раз и как всегда очень довольны результатом. Все на высшем уровне! Огромное спасибо за работу!
Отличное сотрудничество. Как всегда интересный проект и приятное общение)) Спасибо!

Заявки фрилансеров

uglevich
Игорь 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад

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