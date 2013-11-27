Сделать дизайн лендинга

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен23 заявки257 просмотров

Требуется создание продающего дизайна лендинга. Тематика продажа цилиндрических редукторов.

Нужны дизайнеры с опытом работы в схожих тематиках и обязательно в лендингах, с хорошей конверсией.

примеры http://xn--h1aibenc.xn--p1ai/

http://stafservis.ru/

http://inotrud.ru/

http://b.wood-step.ru/

http://xn----ptbgkdwcjx.xn--p1ai/

http://poletaevo2.ru/

11 лет назад
acher82
Антон 
43 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Dr_mammoth
Александр 
41 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$100
4 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Приятно было сотрудничать с Антоном. Интересный, не стандартный заказ. Четкие комментарии по работе, оплата моментальная. Всем рекомендую как хорошего заказчика.

Заявки фрилансеров

Dr_mammoth
Александр 
41 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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