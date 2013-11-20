Сверстать и натянуть на drupal

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка108 просмотров

Нужно сверстать и натянуть на drupal готовый шаблон (Psd макет есть). Интересная работа. Идеально подойдет для портфолио.

Обязательно указываем приблизительные цены .

Пару скринов макета скинул ниже.

Drupal
11 лет назад
ideiforbiz
Александр 
34 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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