Есть дизайн в psd. Необходимо переделать некоторые элементы с сохрранением функционала. -шапка -верхнее меню -разделительные полосы -кнопки -всплывающая окантовка. На выходе должен быть тоже psd. Оплата по ...
Сверстать и натянуть на drupal
Нужно сверстать и натянуть на drupal готовый шаблон (Psd макет есть). Интересная работа. Идеально подойдет для портфолио.
Обязательно указываем приблизительные цены .
Пару скринов макета скинул ниже.
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