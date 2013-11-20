Сайт на платформе Джумла + скрипт JBZOO. Нужно подкорректировать некоторые кнопки в самом скрипте (цвет (описания цвета - акт. пасив. навед. - я дам) и скорей всего создать новые через ...
Качественный чистый дизайн сайта
Здравствуйте, нужен редизайн сайта http://seoklub.ru
Качественный, проработанный дизайн, с вниманием к деталям, при этом чистый и скорее минималистичный, в котором основное внимание будет уделено контенту.
Нужен макет внутренней страницы, страницы статьи. Остальные страницы будут оцениваться отдельно и будут сделаны на основе этого макета.
Нужна стоимость разработки основного макета. Предпочтение кандидатам с адекватной ценой за работу и наличием подобных работ в портфолио.
Макет в приложении, задание - выбранному кандидату .
Примеры дизайна в какую сторону хочется двигаться:
http://seo.artox-media.ru/wiki/vneshnyaya-optimizaciya-saita.html
http://www.seohammer.ru/technology/
http://rbru.ru/uslugi/prodvizheniye-sayta/ - очень нравится по чистоте дизайна, отступам
http://jobgu.ru/specialist/manikyur
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