Качественный чистый дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт34 заявки289 просмотров

Здравствуйте, нужен редизайн сайта http://seoklub.ru

Качественный, проработанный дизайн, с вниманием к деталям, при этом чистый и скорее минималистичный, в котором основное внимание будет уделено контенту.

Нужен макет внутренней страницы, страницы статьи. Остальные страницы будут оцениваться отдельно и будут сделаны на основе этого макета.

Нужна стоимость разработки основного макета. Предпочтение кандидатам с адекватной ценой за работу и наличием подобных работ в портфолио.

Макет в приложении, задание - выбранному кандидату .

Примеры дизайна в какую сторону хочется двигаться:

http://seo.artox-media.ru/wiki/vneshnyaya-optimizaciya-saita.html

http://www.seohammer.ru/technology/

http://rbru.ru/uslugi/prodvizheniye-sayta/ - очень нравится по чистоте дизайна, отступам

http://jobgu.ru/specialist/manikyur

https://www.fl.ru/users/3ddesign/viewproj.php?prjid=2144621

11 лет назад
A_1
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров

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